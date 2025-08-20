Москвич развращал российских школьниц в интернете В Москве задержали мужчину, просившего девочек присылать ему интимные фото

Московские сотрудники полиции задержали 41-летнего мужчину по подозрению в развратных действиях в отношении двух несовершеннолетних лиц, рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России. По данным правоохранителей, в 2019 году подозреваемый зарегистрировался в социальной сети под чужим именем и вел переписку с двумя несовершеннолетними, убедив их отправить ему откровенные фотографии.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого в его квартире на улице Грина. При обыске были изъяты планшет, несколько смартфонов и флеш-накопители, — сказано в сообщении.

Ранее в Навлинском районном суде Брянской области 42-летнего педофила приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Его обвинили в развращении девочек и распространении детского порно. Мужчина вел страницу от имени девочки в соцсетях и домогался несовершеннолетних.

До этого в подмосковной Коломне 22-летний местный житель получил 15,5 года колонии строгого режима за надругательство над двумя детьми. Инцидент произошел осенью 2024 года.