Москвич попал под колеса машины, пытаясь перебежать Кутузовский проспект

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на Кутузовском проспекте автомобиль сбил пешехода, пытавшегося перебежать дорогу в неположенном месте, сообщает в Telegram пресс-служба столичного дептранса. Информации о состоянии пострадавшего нет. Движение авто по Кутузовскому проспекту в сторону центра затруднено. На месте работают оперативные службы города.

На Кутузовском проспекте (в районе площади Победы) произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону центра затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении дептранса.

Накануне в Санкт-Петербурге 15-летний подросток на электросамокате попал под машину. Школьник пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Его госпитализировали в Детскую городскую больницу № 2 в состоянии средней тяжести. В Сети появились кадры с места аварии.

До этого в Санкт-Петербурге полицейский на электросамокате сбил восьмилетнего мальчика. Сообщалось, что на ребенка наехал дежурный ИВС в Новосибирске, который попытался срезать дорогу, когда ему навстречу выбежал несовершеннолетний. Ребенок сломал челюсть.