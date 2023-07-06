Подросток на электросамокате попал под машину в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток на электросамокате попал под машину, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Школьника госпитализировали в Детскую городскую больницу № 2 в состоянии средней тяжести. В Сети появились кадры с места аварии.

По данным «Mash на Мойке», инцидент произошел на Ждановской улице в Санкт-Петербурге. Уточняется, что подросток пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейский на электросамокате сбил восьмилетнего мальчика. Сообщалось, что на ребенка наехал дежурный ИВС в Новосибирске, который попытался срезать дорогу, когда ему навстречу выбежал несовершеннолетний. Ребенок сломал челюсть.

В марте вступили в силу изменения в Правилах дорожного движения, касающиеся СИМ, включая электросамокаты, сегвеи, гироскутеры и моноколеса. Согласно этим изменениям, теперь разрешено передвигаться на этих транспортных средствах по тротуарам и велосипедным дорожкам со скоростью до 25 км/ч, при условии, что вес устройства не превышает 35 кг.

Ранее сенатор Александр Башкин призвал запретить в некоторых частях населенных пунктов России использование электросамокатов. По его словам, необходимо прописать предельную скорость СИМ, определить их вес, мощность, а также размеры и установить возраст, с которого можно на них ездить.