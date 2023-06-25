В Совфеде призвали частично запретить езду на электросамокатах Сенатор Башкин призвал запретить езду на электросамокатах в некоторых частях населенных пунктов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Использование средств индивидуальной мобильности в России следует запретить в некоторых частях населенных пунктов, заявил в беседе с РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин. По его словам, необходимо прописать предельную скорость средства СИМ, определить его вес, мощность, размеры и максимально возможный возраст. По его мнению, для разных частей населенных пунктов должны быть установлены разные требования. Сенатор уточнил, что речь идет в том числе и об электросамокатах.

Все эти позиции должны в разных местах эксплуатироваться по-разному, то есть где-то, в каких-то частях населенных пунктов средства индивидуальной мобильности вообще не должны быть разрешены. Часть этого уже урегулирована, например, в ПДД отрегулирован этот вопрос: например, на скоростных автотрассах ездить на подобных средствах нельзя, — отметил Башкин.

Он подчеркнул, что самое сложное при применении подобных правил — контролировать их соблюдение. Сенатор предложил для этого привязывать конкретные средства СИМ к владельцу, чтобы в случае возникновения происшествия его можно было разыскать.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский предложил на уровне программного обеспечения ограничить скорость прокатных электросамокатов и электровелосипедов до 15 км/час, запретить их проезд на пешеходных улицах и использование этих средств передвижения людям до 18 лет.

40% респондентов, прошедших опрос NEWS.ru, высказали мнение, что ограничение скорости и запрет ездить по тротуарам снизит количество ДТП с участием электросамокатов и прохожих. Второй по популярности стала идея полностью запретить такой вид транспорта, потому что он «бесит».