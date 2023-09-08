«Москва наблюдает»: глава общественного штаба об обстановке на участках Глава штаба по наблюдению за выборами рассказал об обстановке на участках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев рассказал, что все участки открылись вовремя и их работу уже проверили. По его словам, 100% наблюдателей заняли свои места в пунктах и уже сообщили, что голосование началось штатно и в полном соответствии с избирательными нормами.

100% наблюдателей на участках. Можем смело заявлять: Москва наблюдает, — сказал Ковалев.

Он добавил, что на всех избирательных участках ведется видеонаблюдение. Трансляции выводятся по определенному алгоритму. Те, кто следят за ними, меняются каждые два часа, делают отметки о нарушениях и передают информацию в группу разбора. Наблюдение ведется круглосуточно, поэтому в штабе в БЦ «Красная роза» организованы комнаты отдыха.

Всего в Москве прошли обучение 11,7 тысячи наблюдателей. Это люди разных возрастов и профессий.

Ранее жители столицы, принимающие участие в голосовании на выборах мэра Москвы онлайн, сообщили о сбоях на сайте. Некоторым из них подолгу не приходит СМС-код, а другие и вовсе не могут зайти на сайт — при попытке это сделать он выдает ошибку.

8 сентября в Москве открылись избирательные участки на трехдневных выборах мэра столицы, которые будут проходить до 10 сентября включительно. Согласно информации на сайте городской избирательной комиссии (Мосгоризбирком), пункты можно посетить с 08:00 до 20:00, а портал для дистанционного участия будет работать с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября.