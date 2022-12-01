Московский зоопарк показал борьбу манула Тимоши с коробкой в снегу

Фото: t.me/Moscowzoo_official

Московский зоопарк опубликовал забавное видео со своим главным символом — манулом Тимофеем, который борется с коробкой в снегу. На кадрах, появившихся в Telegram-канале зоопарка, видна подвешенная на дереве бумажная коробка, в которой спрятано лакомство для Тимоши.

Манул медленно взбирается на пенек, осматривает «сооружение», а затем унюхивает добычу. Одним рывком Тимоша срывает коробочку на снег, разрывает ее и стремительно убегает, унося добычу. Сопровождается ролик про очередные похождения очаровательного пушистого манула не менее забавным стихотворением:

Они подвесили коробку! Ну, что ж — Тимоша не из робких. Преодолеет пень он сей, Настойчив свет его очей.

Пакет, говорится в сообщении, для Тимоши оказался слишком хлипок, поэтому в ход пошла коробка. Отмечается, что Тимофей слегка замедлен, но на последних секундах видео не ускорен — он действительно так стремительно двигается, несмотря на свою округлость.

Ранее Московский зоопарк опубликовал видео с манулом Тимофеем, который гуляет по заснеженному вольеру. Прибавивший к зиме в весе кот деловито взбирается на полочки и вальяжно спускается по лестнице.