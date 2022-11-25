«Основательность и солидность»: Московский зоопарк показал зимнего манула Московский зоопарк опубликовал видео с подготовившемся к зиме манулом Тимошей

Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский зоопарк опубликовал видео с манулом Тимофеем, который гуляет по заснеженному вольеру. Прибавивший к зиме в весе кот деловито взбирается на полочки и вальяжно спускается по лестнице.

Зажировка Тимофея идёт по плану — иногда даже кажется, что он чуть свисает с любимой полочки. С каждым днем в его поступи прибавляется основательности, а в поворотах головы — ленивой солидности. И только хвост подергивается с летней бойкостью, — говорится в подписи к видеоролику.

На кадрах видно, что манул отрастил пушистый и теплый мех, который надежно защищает его от холодов и морозов. Зверь спокойно реагирует на снежный покров, совершая небольшие прогулки.

Манул Тимоша является не только символом Московского зоопарка, но и любимцем посетителей. За жизнью степного кота наблюдают не только зоологи и киперы, но и пользователи соцсетей, где регулярно появляются ролики с Тимошей в главной роли.

Ранее Московский зоопарк опубликовал видео, в котором показаны сразу несколько питомцев, реагирующих на первый снег. Кто-то из них не обращает внимания на снежинки и продолжает чистить перышки в уютном зимнем помещении, а кто-то с интересом и любопытством разглядывает снежный покров.