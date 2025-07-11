Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 11 июля, фото и видео

Панда Катюша из-за жары много времени проводит во внутреннем вольере. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 11 июля?

Что Диндин ест в жаркую погоду

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором кипер вручает маме Катюши, панде Диндин, мороженое на бамбуковой палочке.

«Динечке мороженка! Самое то в такую жару!» — подписала ролик Акулова.

Комментаторы обратили внимание на то, что Диндин сначала приложила мороженое ко лбу, будто желая охладиться.

«Какая же красивая и умная панда! Сразу видно, в кого Катюша! Сначала приложила лед ко лбу, чтобы охладиться», «Диня приложила лед ко лбу – я бы так же сделал!», «Спасибо сотрудникам зоопарка за безграничную любовь к пандам и за заботу! Все для них, чтобы жарко не было: и водичка холодная, и мороженка. Жизнь по кайфу!» — написали они.

Почему Катюша проводит время во внутреннем вольере

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова также сообщила, что панды, в том числе Катюша, сейчас будут больше находиться во внутренних вольерах из-за жары.

«В связи с пришедшей жарой и высокой температурой наши любимые панды будут много времени находиться во внутренних вольерах, иногда даже принудительно, чтобы не нанести себе вред в виде теплового удара! Во внутренних вольерах поддерживается комфортная температура, работает система орошения, и бамбук всегда свежий, а через систему вентиляции поступает свежий воздух! Так что не волнуйтесь по поводу того, что их не выпускают на прогулку! Все делается исключительно для их благополучия и комфорта!» — пояснила она.

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