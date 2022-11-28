«Мороз крепчает»: метеоролог о резком похолодании в Москве Метеоролог Шувалов: в Москве начнется резкое похолодание с 28 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, что с 28 ноября в Москве начнется резкое похолодание. По словам специалиста, температура в столице опустится до −15 градусов Цельсия, наряду с сохранением высоких показателей давления. При этом Шувалов подчеркнул, что заморозки не будут сопровождаться выпадением осадков.

На рабочей неделе в столице продолжится резкое похолодание, как говорится, «мороз крепчает». Так, начиная с понедельника, столбик термометра опустится сначала до −12, а потом и до −15 градусов. В то же время, на протяжении практически всей недели в Москве не будет наблюдаться значительных осадков. В то же время показатели давления продолжат оставаться на достаточно высоком уровне, в районе 760 мм ртутного столба, — заявил Шувалов.

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