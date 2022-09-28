Минобороны опубликовало кадры с подготовкой солдат к отправлению на фронт Минобороны опубликовало кадры из московского военкомата с подготовкой солдат к отправлению на фронт

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Министерство обороны России опубликовало видео из здания военного комиссариата Кунцевского района Москвы, в котором мобилизованные граждане готовятся к отправке на фронт. На кадрах видно, как для призывников проводят инструктаж, со словами напутствия к ним обращаются и священнослужители.

Как получил повестку? То есть приходили один раз, на второй раз дома меня не было, ну и Машка мне передала. Бегать я не собирался. Настрой отличный. Ждем победу. Надеюсь, что все будет хорошо. Если надо, а почему нет? Если все будут бегать, кто тогда пойдет? — делится своими мыслями один из призывников.

В Москве уклонистов от частичной мобилизации начали вычислять с помощью системы распознавания лиц. Таким образом в разных районах столицы уже выявили пятерых мужчин, четырех из них доставили в военкоматы или отделы полиции для дальнейшего разбирательства, а пятого продолжают искать.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области начали разыскивать людей, уклоняющихся от частичной мобилизации. По словам главного военного комиссара региона Евгения Кудрявцева, для вручения повестки нельзя заходить в квартиру призывника и устраивать там обыск, однако сотрудник военкомата может опросить родных и соседей призывника с целью узнать его местоположение. Также повестку можно отправить по месту работы.