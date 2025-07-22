Метро встало из-за потопа, люди по колено в воде: фото ливней в Москве

Метро встало из-за потопа, люди по колено в воде: фото ливней в Москве

Сильный ливень вновь обрушился на Москву. Всего за несколько минут улицы в некоторых районах затопило — людям буквально приходится добираться вплавь. Такая ситуация, например, сложилась в районе станции метро «Третьяковская». В районе Кунцево затопило торговый центр: на видео, распространившемся в Сети, видно, как внутренние помещения заливает водой.

Кроме того, из-за сильного дождя остановлено движение поездов на Филевской линии между «Багратионовской» и «Кунцевской». Движение перекрыто на Минской, Ярцевской и Малой Филевской улицах из-за дождя, сообщили в столичном департаменте транспорта. Там отметили, что из-за ливня возможны перебои в работе общественного транспорта. По данным дептранса, дорожная ситуация оценивается в 4 балла.

Главный специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что тропические ливни в Москве с легкостью перевыполнили месячные нормы осадков для июля. По прогнозу Гидрометцентра Москвы, мощные дожди в столице завершатся 22 июля: уже в ночь на среду вероятность осадков станет существенно ниже, атмосферное давление начнет расти. Днем в среду выглянет солнце, а температура повысится до +26 градусов, отметили в Гидрометцентре.

Самые эпичные кадры ливней в столице — в фотогалерее NEWS.ru.