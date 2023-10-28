МЧС экстренно предупредило жителей Москвы о сильных осадках и гололедице МЧС: в Москве до утра воскресенья ожидаются дождь, снег и гололедица

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ГУ МЧС России по городу Москве экстренно обратилось к москвичам с предупреждением о сильных осадках и гололедице до утра воскресенья, написали в Telegram-канале госорганизации. Жителям и гостям столицы порекомендовали быть внимательнее и осторожнее, а также соблюдать скоростной режим на дорогах.

В ближайшие часы и до 09:00 29 октября по городу ожидаются дождь, мокрый снег, гололед. В связи с неблагоприятными погодными условиями сотрудники МЧС просят не оставлять детей без присмотра, избегать опасных маневров на дорогах и увеличить дистанцию от впереди движущегося транспорта.

Вчера, 27 октября, в столичных аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово более 40 рейсов отменили или задержали из-за снегопада. Больше всего задержек пришлось на Домодедово: 16 рейсов задержали и пять отменили.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что к понедельнику, 30 октября, снежный покров в Москве смоют дожди. Метеоролог отметил, что 28 и 29 октября порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду, а температура воздуха днем будет держаться около двух градусов выше ноля, а ночью опустится до −2. Такие погодные условия, по словам эксперта, принесет циклон.