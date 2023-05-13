Мать решила высушить младенца феном и обожгла ребенку кожу в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичка решила посушить своей новорожденной дочери кожу феном, в результате девочка получила ожоги разной степени, сообщает Telegram-канал «112». Младенца доставили в столичную больницу, а в отношении матери начали проверку.

Канал указывает, что 42-летняя женщина искупала ребенка, после чего решила прибегнуть к необычному способу сушки кожи: вместо привычного полотенца мать воспользовалась феном. Утром, как пишет «112» родитель обнаружила на теле девочки красные пятна и позвонила в скорую помощь, медики приехали и отвезли ребенка в медучреждение.

Врачи в больнице зафиксировали у младенца ожоги ягодиц и бедра первой и второй степени. Девочка осталась под наблюдением медиков, а женщине предстоит непростой разговор с органами опеки.

В марте был арестован блогер-сыроед Максим Лютый, сын которого умер из-за пневмонии и истощения в возрасте месяца. Следователи выяснили, что за месяц Лютый три раза забирал сына у матери и на сутки оставлял его без пищи и воды, тем самым пытаясь перевести новорожденного на питание солнцем.

В начале марта отец на протяжении недели «кормил» мальчика солнечной энергией, и только 8 марта родители решили отвезти ребенка в больницу, однако в пути младенец скончался.