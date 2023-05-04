Массовые зачистки в Москве дошли до налоговой Baza: в Москве начали проверять налоговых инспекторов на предмет слива данных

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В Москве сотрудники ФСБ проводят расследование в отношении трех налоговых инспекторов, подозреваемых в сливе данных физических и юридических лиц, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник. По информации канала, именно с их учетных записей производилась выгрузка данных в Сеть. Если их вина будет доказана, им может грозить уголовное дело по трем статьям (неправомерный доступ к компьютерной информации, нарушение неприкосновенности частной жизни и злоупотребление должностными полномочиями).

По данным Baza, сотрудники ФСБ расследуют деятельность троих работников отдела камеральных проверок ИФНС № 14. Уточняется, что их отдел обслуживает жителей районов Аэропорт, Савеловский, Беговой и Хорошевский, однако в слитых данных оказались личные данные людей, которые не должны были состоять на учете в этом отделе ИФНС.

Ранее Baza сообщала, что ФСБ расширила мероприятия по зачистке среди полицейских в Москве, которые участвовали в сливе персональных данных о судьях, силовиках и прочих спецсубъектах. Изначально сотрудники службы вышли на работников столичного УВД по ЦАО. Для этого была проведена контрольная закупка. В даркнете было найдено предложение по «пробивке» конкретных граждан.

О проверках ФСБ среди сотрудников полиции в центре Москвы стало известно в апреле. Утечку выявили в середине весны.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании антикоррупционной системы «Посейдон». Предполагается, что она автоматизирует наблюдение за госслужащими и будет отслеживать данные о возможных коррупционных преступлениях, собирая информацию из всех возможных источников, включая базы ФНС, Росфинмониторинга и социальные сети.