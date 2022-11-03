Массовая драка мигрантов в центре Москвы попала на видео

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Telegram-канал Mash опубликовал видео массовой драки мигрантов на Дубининской улице в центре Москвы. На кадрах видно, как группа приезжих выходит из трамвая и набрасывается с кулаками на мигрантов, находящихся на тротуаре. Спустя какое-то время все участники потасовки разбегаются.

Официальные комментарии от столичной полиции из-за произошедшего не поступали.

Вечером 28 августа в столичной Коммунарке из-за бытового конфликта произошла массовая драка с применением деревянных палок. Всего в потасовке участвовало не менее 10 человек. Как сообщил один из очевидцев произошедшего, конфликтующие также использовали ножи и чуть не зарезали его. По его словам, участники драки «не понимали, кого бить, кого не бить» и нападали толпой.

До этого стало известно, что жители ближнего зарубежья устроили массовую драку со стрельбой в подмосковном городе Пушкино. Инцидент произошел недалеко от нового жилого квартала Новое Пушкино. Очевидцы сняли видео с места происшествия, запечатлев следы крови и пустые гильзы на брусчатке. Сообщалось, что по следам драки удалось найти лишь одного участника потасовки, который был в крови и босиком.