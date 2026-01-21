Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 17:50

Машина загорелась и взорвалась во дворе дома на юге Москвы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Автомобиль загорелся во дворе жилого дома на проспекте Андропова на юге российской столицы, сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком». На опубликованных кадрах видно, как от горящей машины пламя перекинулось на другое авто, припаркованное рядом.

На место ЧП оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, пожар быстро потушили. По словам очевидцев, никакого криминала в произошедшем не было — машина загорелась и взорвалась по техническим причинам. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее в жилом здании на Гурьевском проезде произошел крупный пожар, охвативший балкон и квартиру на одном из верхних этажей. По свидетельствам соседей, во время пожара были слышны звуки, похожие на хлопки. Источник сообщил, что пострадал один человек.

До этого пожар вспыхнул в крупном металлическом ангаре в Тосненском районе Ленинградской области. Как отметили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, возгорание удалось локализовать на площади 1,7 тыс. квадратных метров.

