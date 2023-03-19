Машина вспыхнула возле делового центра «Москва-Сити»

На Краснопресненской набережной рядом с деловым центром Москва-Сити загорелся автомобиль, сообщил столичный Дептранс в своем Telegram-канале. На месте случившегося работают сотрудники оперативных служб.

Из-за возгорания автомобиля перекрыто движение в сторону Третьего транспортного кольца. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Похожая ситуация произошла в феврале. На дороге в центре Москвы загорелся автомобиль. Инцидент случился на внутренней стороне Садового кольца в сторону Пречистенки.