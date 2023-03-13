Ребенок пострадал при столкновении шести машин в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На востоке Москвы произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей, передает «360» со ссылкой на источник. По его словам, в столкновениипострадали два человека, одним из которых был ребенок.

Авария произошла на улице Дмитриевского на востоке Москвы в районе дома № 23. В результате приоисшествия столкнулись шесть автомобилей, один из которых — грузовой, уточнил источник. В результате ДТП травму получил девятилетний ребенок и взрослый. Их передали медикам скорой помощи.

Информация о ЧП пока не была подтверждена на официальном уровне. На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

Ранее утром два грузовика столкнулись на 92-м километре Киевского шоссе. Движение по обе стороны полностью перекрыто. По предварительным данным, водитель одного из большегрузов решил притормозить, из-за чего другой грузовик врезался в него. Одна из машин полностью перекрыла полосы движения в сторону Москвы, вторая — в сторону Калуги.

До этого в ДТП на 93-м км трассы Р-229 в Саратовской области попала 21 машина. В результате аварии пострадали 16 человек, в том числе трое детей. Причиной аварии был назван сильный туман и гололед. Глава управления безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин заявил, что после ДТП проезд по федеральной трассе оказался затруднен.