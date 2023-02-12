В центре Москвы вспыхнул автомобиль

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На дороге в центре Москвы загорелся автомобиль, сообщает дептранс в своем Telegram-канале. Инцидент случился на внутренней стороне Садового кольца в сторону Пречистенки. К 20:15 мск пожарные сообщили о ликвидации огня, движение осуществляется по трем полосам из пяти. Обстоятельства произошедшего выясняются, о пострадавших не сообщается.

На внутренней стороне Садового кольца при движении в сторону ул. Пречистинка (Зубовский бульвар, дом 17, строение 1) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Ранее в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО) Москвы загорелся автосервис и припаркованный рядом с ним бензовоз. Как уточнили в столичной прокуратуре, в результате инцидента пострадали два человека. Оба мужчины в тяжелом состоянии были госпитализированы.

До этого стало известно, что в центре Москвы автомобиль упал в реку. В результате в районе аварии была занята одна полоса из трех. Автомобильное движение при этом затруднено не было. ЧП имело место в Наставническом переулке в районе дома № 17. Водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в реку. Позже его осмотрели приехавшие на место аварии медицинские специалисты.