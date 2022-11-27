«Машина летела неуправляемая»: очевидец о ДТП на северо-западе Москвы Очевидец ДТП на северо-западе Москвы: машина была неуправляемая и влетела в женщину с коляской

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Очевидец ДТП на северо-западе Москвы, в результате которого скончались мать и ребенок, сообщил в интервью РЕН ТВ, что устроившая столкновение машина «летела как неуправляемая». Виновница ДТП, по его словам, вылезла из машины через несколько минут и с виду была абсолютно трезвая.

Услышал хруст где-то метрах в 300 по ходу движения. Машина с бордюра, с трамвайных путей уже летела сюда неуправляемая, абсолютно неуправляемая. Женщина с двумя детьми шла по тротуару. На полном ходу машина влетела чисто посередине в них, — сказал мужчина.

Вечером 27 ноября на северо-западе Москвы легковой автомобиль Kia вылетел на тротуар и сбил женщину с двумя детьми, один из которых находился в коляске. Находившаяся за рулем женщина совершила наезд на пешеходов, не справившись с управлением. Женщина, стоявшая на тротуаре с малолетними, скончалась на месте происшествия.

Позднее стало известно, что один из двух пострадавших детей скончался. После аварии ребенок находился в состоянии клинической смерти. Прибывшие на место происшествия врачи не смогли его реанимировать. Женщина, которая находилась за рулем машины, утверждает, что потеряла сознание за рулем. В ближайшее время ей предстоит пройти медосвидетельствование. Водительский стаж у виновницы ДТП с 2009 года.