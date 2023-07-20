Mash: два беспилотника упали под Москвой

Фото: АГН Москва/Global Look Press

Telegram-канал Mash сообщил о падении двух беспилотников на территории московского поселения Вороновское. По информации канала, один БПЛА приземлился на крышу детского центра, а второй — на территорию Центра реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий. В Минобороны РФ не комментировали эти сообщения.

Mash сообщает, что всех детей — две группы по 40 человек — экстренно эвакуировали. По данным канала, территория оцеплена, а на место ЧП едут взрывотехники.

Telegram-канал SHOT отмечает, что один из беспилотников упал на крышу детского лагеря «Солнечный городок» в Новой Москве. Согласно информации канала, из здания эвакуировали 80 детей. Местные власти и Минобороны РФ не подтверждали информацию о падении беспилотника.

Ранее девочка-подросток погибла в результате удара беспилотника ВСУ по поселку Раздольное в Крыму. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, при обстреле украинскими военными повреждения получили четыре административных здания.

Позже Telegram-канал «Mash на волне» опубликовал видеокадры с моментом удара БПЛА по зданию магазина в поселке Раздольное. На записи видно, как беспилотник попадает в крышу магазина, после чего происходит взрыв. У стоявших вдалеке автомобилей сработала сигнализация.