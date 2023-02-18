Мальчик провалился под лед на пруду в Москве и погиб

14-летний подросток провалился под лед на замерзшем пруду в районе Кузьминки в Москве, передает телеканал РЕН ТВ. Несмотря на оказанную помощь на месте происшествия, мальчик скончался.

Кузьминская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление причин гибели несовершеннолетнего.

Телеканал опубликовал ряд фото с места трагедии.

В январе в Бурятии мужчина провалился под лед на снегоходе на озере Байкал. Спасатели обнаружили снегоход подо льдом на глубине восьми метров, следом было найдено и тело погибшего. Причиной трагедии могло стать игнорирование мер безопасности при выезде на лед.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов ранее рассказал, что лед может выдержать вес взрослого человека, только если его толщина превышает 5 см по всей его площади.

По словам специалиста, безопасным считается только толстый, прозрачный и однородный лед. Спасатель уточнил, что выходить на серый лед с пузырьками нельзя. Также он добавил, что многие крупные водоемы региона еще долго останутся без прочной ледовой корки.