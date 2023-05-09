Колонна военной техники выдвинулась на Красную площадь

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Танк Т-34 по пути на парад Победы на Красной площади

Колонна военной техники, которая примет участие в параде Победы 9 мая, уже выдвинулась к Красной площади, кадрами с боевыми машинами поделился корреспондент «Известий». По его словам, всего в строю более 50 машин. До начала парада остается около часа.

По словам корреспондента Первого канала, колонна уже выехала на Садовое кольцо и растянулась в длину до трех километров, конца ее практически невозможно увидеть.

На 9 Мая в столице России запланированы различные концерты, спектакли и представления. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, по Красной площади пройдут свыше 10 тысяч военнослужащих и 125 единиц военной техники.

Ранее стало известно, что лидеры ряда стран СНГ — Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Казахстана, Армении, Белоруссии и Киргизии — примут участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы в Москве. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, прибывшие в Москву главы стран СНГ 9 мая возложат вместе с президентом России Владимиром Путиным венки к Могиле Неизвестного Солдата.