Китай захотел увеличить число авиарейсов в Россию

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Китай заинтересован в увеличении числа регулярных и чартерных рейсов в Россию, рассказал посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. Как передает РИА Новости, ожидается, что заказы будут выполнять китайские компании.

Нужно восстановить те рейсы, которые летали до пандемии. Сейчас нужно делать больше регулярных и чартерных рейсов, — уточнил Ханьхуэй.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что США потребовали у Анкары, чтобы та прекратила практику допуска прилета и обслуживания рейсов российских авиакомпаний на самолетах американского производства.

Ранее сообщалось, что правительство России продлило сертификаты летной годности иностранных самолетов, которые используются отечественными авиакомпаниями. Они будут оставаться действительными в течение всего текущего года.

Ранее в Росавиации заверили, что парк самолетов российских авиакомпаний обеспечен необходимыми сертификатами. Там отметили, что 90% самолетов от общего парка в текущем году проходили инспекционные проверки и получили необходимые разрешительные документы от авиавластей РФ. Также «Известия» сообщили, что иностранные перевозчики стали летать на задержанных или заблокированных за границей самолетах российских авиакомпаний.