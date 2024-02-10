Катюша увлеченно разбирала подарок на китайский Новый год и попала на видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Панда Катюша из Московского зоопарка в первый день китайского Нового года разбиралась со своими подарками, сообщила в Telegram-канале директор учреждения Светлана Акулова. На опубликованных кадрах видно, как малышка старательно разбирает подаренный ей бамбук. Тем временем посетители ждали появления своей любимицы в большом вольере.

Пока посетители ждали Катюшу с посетительской стороны... она разбирала подарки, — написала Акулова.

Ранее Катюша стала осваивать новую игрушку — лошадку-качалку. На ролике запечатлено, как зверек лапами раскачивает игрушку и даже пытается взобраться на «коня». До этого панда научилась уверенно сидеть. На опубликованных кадрах видно, что малышка расположилась на бревне и пообедала бамбуком.

В конце января малышка-панда из Московского зоопарка показала свой характер и отказалась идти за мамой Диндин в большой вольер. В итоге родителю пришлось применять строгие меры, чтобы затащить малышку в большой вольер, но даже они не сработали.

Малышка появилась на свет в конце августа 2023 года. Ее отцом стал Жуи, а мамой — Диндин. Это был первый случай рождения панды в истории России. Детеныш весил около 150 граммов.