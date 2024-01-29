«Спинку держит прямо»: обед панды Катюши попал на видео Опубликовано видео, как панда Катюша обедает бамбуком

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Панда Катюша из Московского зоопарка научилась уверенно сидеть, кадры показала директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале. На видео малышка расположилась на бревне и пообедала бамбуком.

Катерина. Сидит ровно, спинку держит прямо, — подписала ролик Акулова.

Днем ранее малышка-панда показала свой характер и отказалась идти за мамой Диндин в большой вольер. В итоге маме Катюши пришлось применять строгие меры, чтобы затащить малышку в большой вольер, но даже они не сработали.

До этого Катюша взошла на гору из бревен в своем вольере. На опубликованных кадрах видно, как животное покоряет гору, после чего скатывается с нее вниз головой.

Малышка появилась на свет в конце августа 2023 года. Ее отцом стал Жуи, а мамой Диндин. Это был первый случай рождения панды в истории России. Детеныш весил около 150 граммов. Родители малютки были переданы столичному зоопарку в рамках международной программы по сохранению, защите и исследованию больших панд. Животных доставили в Москву специальным рейсом из Пекина в конце апреля 2019 года. На тот момент Жуи было 2,5 года, а Диндин — полтора.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в голосовании за имя для маленькой панды участвовали 380 тысяч россиян. Из 10 предложенных вариантов победила Катюша, за эту кличку проголосовали 29% участников опроса.