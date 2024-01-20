Пандой Катюша покорила гору из бревен и попала на видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Панда Катюша из Московского зоопарка взошла на гору из бревен, видеозапись опубликовала директор учреждения Светлана Акулова в Telegram-канале. На кадрах видно, как животное покоряет гору, после чего скатывается с нее вниз головой.

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке временно закроют для посетителей павильон «Фауна Китая» ради Катюши. Это связано с тем, что мама-панда выводит детеныша в большой вольер и им необходимо обеспечить полный покой. Сроки закрытия павильона не уточняются. При этом папа-панда Жуи продолжает выходить на прогулки. Посетители зоопарка могут посмотреть на него в уличном вольере.

Малышка появилась на свет в конце августа 2023 года. Ее отцом стал Жуи, а мамой Диндин. Это был первый случай рождения панды в истории России. Детеныш весил около 150 граммов. Родители малютки были переданы столичному зоопарку в рамках международной программы по сохранению, защите и исследованию больших панд. Животных доставили в Москву специальным рейсом из Пекина в конце апреля 2019 года. На тот момент Жуи было 2,5 года, а Диндин — полтора.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в голосовании за имя для маленькой панды участвовали 380 тысяч россиян. Из 10 предложенных вариантов изначально лидировали три имени — Мо Мо, Маша и Катюша. Большинством голосов (29%) было выбрано имя Катюша.