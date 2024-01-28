Панда Катюша вновь показала характер и разрушила планы мамы Диндин

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Панда Катюша из Московского зоопарка показала свой характер и отказалась идти за мамой Диндин в большой вольер. Видео поделилась в своем Telegram-канале гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Маме Катюши пришлось применять строгие меры, чтобы затащить малышку в большой вольер, но даже они не сработали.

Малышка появилась на свет в конце августа 2023 года. Ее отцом стал Жуи, а мамой — Диндин. Это был первый случай рождения панды в истории России. Детеныш весил около 150 граммов.

Ранее павильон «Фауна Китая» временно закрыли для посетителей ради Катюши. Это связано с тем, что мама-панда выводит детеныша в большой вольер и им необходимо обеспечить полный покой. Сроки закрытия павильона не уточняются. При этом папа-панда Жуи продолжает выходить на прогулки. Посетители зоопарка могут посмотреть на него в уличном вольере.

Накануне Катюша помогла киперам убрать свой вольер. На опубликованных Акуловой кадрах было видно, как малышка кусает шланг и тянет его на себя. После просьбы сотрудника зоопарка вернуть ему инвентарь панда отпускает шланг и наблюдает за ним.