Панда Катюша помогла убрать свой вольер и попала на видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Панда Катюша из Московского зоопарка помогла киперам убрать свой вольер. Кадрами уборки поделилась гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Катюше важно участвовать в каждом процессе. И в уборке в том числе, — написала она в Telegram-канале.

Малышка появилась на свет в конце августа 2023 года. Ее отцом стал Жуи, а мамой Диндин. Это был первый случай рождения панды в истории России. Детеныш весил около 150 граммов.

Также неделей ранее Катюша взошла на гору из бревен. На опубликованных в Сети кадрах было видно, как животное покоряет гору, после чего скатывается с нее вниз головой.

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке временно закроют для посетителей павильон «Фауна Китая» ради Катюши. Это связано с тем, что мама-панда выводит детеныша в большой вольер и им необходимо обеспечить полный покой. Сроки закрытия павильона не уточняются. При этом папа-панда Жуи продолжает выходить на прогулки. Посетители зоопарка могут посмотреть на него в уличном вольере.