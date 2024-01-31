Попытки маленькой панды Катюши оседлать «коня» попали на видо Директор Московского зоопарка Акулова опубликовала видео новой игры панды Катюши

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Маленькая панда Катюша из Московского зоопарка стала осваивать новую игрушку — лошадку-качалку, сообщила в Telegram-канале директор учреждения Светлана Акулова. Она опубликовала видео, на котором зверек лапами раскачивает игрушку и даже пытается взобраться на «коня».

Хотела с лошадкой поиграть пока мама не видит. Но чуткая Диндин все замечает! — подписала видео Акулова.

Ранее Акулова показала, как Катюша научилась уверенно сидеть. На видео малышка расположилась на бревне и пообедала бамбуком.

До этого малышка-панда показала свой характер и отказалась идти за мамой Диндин в большой вольер. В итоге маме Катюши пришлось применять строгие меры, чтобы затащить малышку в большой вольер, но даже они не сработали. Также Катюша научилась взбираться на гору из бревен. На опубликованной Акуловой видеозаписи видно, как животное покоряет гору, после чего скатывается с нее вниз головой.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в Московском зоопарке в 2023 году у различных животных родилось в общей сложности около 1,5 тысячи детенышей. Как отметил градоначальник, каждый новорожденный находится под особым присмотром.

Он напомнил, что в январе прошлого года потомство появилось у пингвинов Гумбольдта. Также в террариуме вылупился детеныш редчайшей лучистой черепахи. В течение года прибавления произошли у кошачьих лемуров и черных лебедей.