24 марта 2026 в 08:53

Известного циркача просят арестовать после смертельного пожара в Москве

СК попросит суд арестовать циркача Чернова после пожара в центре Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
СК попросит суд арестовать циркача Евгения Чернова после пожара в центре Москвы, который привел к смерти четырех людей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. По данным ведомства, один из пострадавших скончался в больнице.

Следствие намерено ходатайствовать перед Таганским районным судом города Москвы об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что виновником смертельного пожара в Москве мог стать бывший цирковой артист Евгений Чернов. Уточнялось, что в квартире на Николоямской улице загорелся диван. По предварительной версии, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Известно, что 78-летний артист сумел выбраться из квартиры, он не пострадал.

Также в Томской области сотрудники уголовного розыска задержали молодого человека, подозреваемого в серии дерзких поджогов жилых помещений. Оперативникам удалось вычислить злоумышленника благодаря анализу записей с камер видеонаблюдения и показаниям свидетелей, которые помогли установить личность серийного поджигателя.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

