«Холод»: в Москве увезли в военкомат несколько студентов Финуниверситета

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По сведениям издания «Холод», в Москве полиция задержала и увезла в военкомат несколько студентов-очников Финансового университета при правительстве РФ. В издании отмечают, что молодых людей задержали в общежитии при университете.

Моего брата Юдина Матвея Сергеевича, студента, сегодня в семь утра забрали сотрудники военкомата вместе с сотрудниками полиции из общежития Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Вместе с шестью-семью другими студентами его забрали и доставили в военный комиссариат Савеловского района города Москвы. Его держат там уже больше 13 часов, — сообщил брат одного из задержанных.

Он утверждает, что молодой человек учился на очном отделении и не стоял на воинском учете. Как пишет «Холод», позже Матвей Юдин связался с родными и сообщил, что вместе с товарищами прошел медкомиссию.

На горячей линии «122» ранее сообщили Telegram-каналу Baza, что призывная кампания завершилась, но сама мобилизация не закончилась. Указа президента о ее завершении нет.

28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации. Глава ведомства заявил, что установленное задание по набору 300 тысяч человек выполнено. Министр добавил, что никаких дополнительных заданий не планируется.