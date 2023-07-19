Грузовик с бетоном опрокинулся на МКАД из-за ливня и попал на видео Дептранс: в Москве на 29-м км МКАД опрокинулся грузовик с бетоном

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве на 29-м км МКАД опрокинулся грузовик, перевозивший бетон, кадрами с места происшествия поделился в Telegram столичный дептранс. На записи видно, как автомобиль поскальзывается на мокрой из-за ливня дороге и переворачивается набок. О состоянии водителя и пассажиров информации нет. Движение на данном участке трассы затруднено.

На внешней стороне 29 километра МКАД водитель грузового автомобиля не справился с управлением и перевернулся. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении дептранса.

Накануне сильный дождь в Москве привел к подтоплениям на улицах города. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как жители столицы, борясь со шквалистым ветром, пытаются найти укрытие от непогоды. Автомобили москвичей с трудом пробираются через потоки воды. Горожане утверждают, что вода попала даже в вестибюли станций Московского метрополитена. Тем временем столичные кафе и рестораны стали закрывать летние веранды в целях обеспечения безопасности посетителей.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» ранее опубликовал кадры, на которых очевидцы засняли мужчину, передвигающегося по затопленному двору на байдарке с веслом. Проезжающие мимо машины при этом окатывали его водой.