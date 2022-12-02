Главного инспектора по маломерным судам МЧС Москвы взяли под стражу

Фото: Главное управление МЧС России по г. Москве

Заместителя начальника главного управления МЧС России по Москве — главного госинспектора по маломерным судам Сергея Зотова — взяли под стражу до 29 января, сообщает РИА Новости. Меру пресечения избрал Пресненский суд Москвы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Зотова Сергея Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», — сказали в суде.

Накануне сообщалось, что Зотов задержан по подозрению в получении взятки. Наказание по данной статье предусматривает до шести лет колонии, а также штраф и запрет занимать определенные должности.

Ранее Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заключил под стражу до 17 декабря главу контрольно-ревизионного управления МЧС РФ Владимира Репина. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. В рамках этого же дела арестованы гендиректор ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрий Немиш и адвокат Дмитрий Григорьев. Первый обвиняется в даче взятки, а второй — в посредничестве.