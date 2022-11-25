ГИБДД Москвы предупредила о перебоях с записью на экзамены и регистрацией ГИБДД Москвы предупредила о перебоях с записью на экзамены и регистрацией машин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичная Госавтоинспекция предупредила в своем Telegram-канале о возможных перебоях с предварительной записью по вопросам экзаменационной и регистрационной деятельности в связи с проведением технических работ. Услуги прибывшим для проведения регистрационных и экзаменационных действий без записи будут оказаны в порядке очереди.

В связи с проведением технологических работ, направленных на улучшение скорости обработки данных и проведением модернизации оборудования, с 24 ноября возможны перебои с осуществлением предварительной записи по вопросам экзаменационной и регистрационной деятельности подразделений ГИБДД города Москвы, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что за прошедшую неделю сотрудниками ГИБДД проведено 15 700 регистрационных действий с транспортными средствами и выдано более 5,3 тысячи водительских удостоверений.

Ранее стало известно, что столичная ГИБДД начала выдавать водителям регистрационные знаки с новым кодом региона 977. До этого, в течение пяти лет (с 2017 года) машинам в Москве присваивали регистрационные знаки с кодом 799. Сотрудники ведомства напомнили, что по ГОСТу на автомобильных номерах может использоваться определенное число кодовых буквенных символов: А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У.