ФСБ показала кадры допроса задержанных в Москве пособников террористов Готовившиеся к покушению на сотрудника Минобороны РФ преступники дали показания

Выходец из Центральной Азии, задержанный за подготовку теракта против высокопоставленного офицера Минобороны России, дал признательные показания. Кадрами допроса поделилась с ТАСС пресс-служба ФСБ России. Один из подозреваемых дал подробные показания по делу и сообщил, что приехал в Россию по заданию члена «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Саидакбара Гуломова.

Он мне сказал, что надо «большого» военного убить. Вот тогда я понял, это задание Украины, — сказал задержанный.

По данным ФСБ, вербовщик Гуломов уже был причастен к убийству генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, за которым также стояли украинские спецслужбы. Бомбу для совершения очередного убийства преступнику отправили дроном.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили убийство офицера Минобороны, подготовленное при сотрудничестве спецслужб Украины и «Исламского государства». Были задержаны три россиянина, скрывших следы преступления, и исполнитель теракта — выходец из Центральной Азии. Злоумышленник планировал совершить подрыв в одном из густонаселенных районов Москвы.