Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 10:20

ФСБ показала кадры допроса задержанных в Москве пособников террористов

Готовившиеся к покушению на сотрудника Минобороны РФ преступники дали показания

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Выходец из Центральной Азии, задержанный за подготовку теракта против высокопоставленного офицера Минобороны России, дал признательные показания. Кадрами допроса поделилась с ТАСС пресс-служба ФСБ России. Один из подозреваемых дал подробные показания по делу и сообщил, что приехал в Россию по заданию члена «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Саидакбара Гуломова.

Он мне сказал, что надо «большого» военного убить. Вот тогда я понял, это задание Украины, — сказал задержанный.

По данным ФСБ, вербовщик Гуломов уже был причастен к убийству генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, за которым также стояли украинские спецслужбы. Бомбу для совершения очередного убийства преступнику отправили дроном.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили убийство офицера Минобороны, подготовленное при сотрудничестве спецслужб Украины и «Исламского государства». Были задержаны три россиянина, скрывших следы преступления, и исполнитель теракта — выходец из Центральной Азии. Злоумышленник планировал совершить подрыв в одном из густонаселенных районов Москвы.

ФСБ
Москва
террористы
Украина
покушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп объявил о завершении военного конфликта
Оверчук рассказал о совместном проекте России, Азербайджана и Ирана
Легенда советской кухни: торт «Мишка на Севере»
В Тель-Авиве появился баннер к прибытию Трампа в Израиль
Симоньян показала их с Тиграном Кеосаяном песню
Гороскоп на 13 октября: Овнам нужен тихий вечер, Близнецам нужна дипломатия
«Может кончиться плохо для всех»: Медведев о поставках Киеву Tomahawk
Медведев высмеял новую угрозу Трампа в адрес Путина
Медведев нашел для Зеленского новое прозвище
Стало известно об обходе кол-центрами закона о маркировке звонков
Юрист объяснил, могут ли дети Пугачевой получить российские паспорта
Участник трех Олимпиад Белявский раскрыл свои планы на будущее
Павлу Дурову может грозить штраф после поездки в Казахстан
Политолог оценил вероятность исчезновения Украины как государства
«Приходится перемалывать»: Пушилин описал бои на Добропольском выступе
Вкус детства на завтрак: творожная запеканка с манкой по советскому рецепту
На Западе объяснили необходимость России для безопасности Европы
Пушилин заявил о «проломе» обороны ВСУ в Днепропетровской области
Первая группа освобожденных заложников прибыла в Израиль
ФСБ связала теракт в Москве против офицера с убийством генерала Кириллова
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября
Россия

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.