Известную певицу из нулевых требуют проверить на дискредитацию ВС РФ SHOT: певицу Сашу Project требуют проверить на предмет дискредитации ВС РФ

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Саша Project

Певицу из нулевых Сашу Project требуют проверить на предмет дискредитации российской армии, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, соответствующий запрос в Генпрокуратуру и Следственный комитет направило движение «Ветераны России».

Как выяснил канал, в своем заявлении активисты сослались на прямой эфир в соцсетях, где певица резко и агрессивно высказывалась об СВО и российских военных. Сейчас артистка живет в Москве, пишут журналисты.

Ранее стало известно, что глава ФПБК Виталий Бородин потребовал от Генпрокуратуры РФ проверить журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на дискредитацию армии. Общественник попросил проверить по упомянутой статье новое интервью с певицей Викой Цыгановой и ее мужем. Бородина возмутило «грубое осуждение» специальной военной операции на Украине, высказывания о российских военнослужащих «в циничной форме» и в целом «дискредитация» армии «на фоне похвалы США».

До этого уголовное дело после интервью с Юрием Дудем было возбуждено против российско-американской журналистки, писательницы, переводчицы и активистки Маши Гессен. Ее тоже обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России. Осенью 2022 года Гессен дала интервью Дудю, в котором комментировала события в украинском городе Буче. Комментируя гибель мирных жителей, она высказала версию, противоречащую официальной позиции России.