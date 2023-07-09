«Это моя шляпа»: россиянка не захотела платить за детский горшок в самолете Во Внуково женщина надела горшок на голову, чтобы не платить за его провоз

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В столичном аэропорту Внуково пассажирка попыталась убедить сотрудников авиакомпании, что туалетный горшок ее сына не может быть ручной кладью. Горшок не поместился в калибратор для ручной клади, тогда женщина заявила, что это ее шляпа, передает Telegram-канал Mash. Она даже согласилась надеть «аксессуар» себе на голову, хотя маленький сын просил этого не делать.

Давайте я его себе на голову надену — будет шляпа. Подойдет? Вот, фотографируйте. Это моя шляпа, — говорит пассажирка.

Сотрудница аэропорта сфотографировала пассажирку в «шляпе» и отправила представителю перевозчика на утверждение. Позже выяснилось, что руководство такую хитрость не оценило. Горшок пришлось оставить в аэропорту.

В апреле в аэропорту города Анадыря задержали жителя Иркутской области, который пытался провезти около 5 кг похищенного золота в ручке чемодана. Согласно проведенной экспертизе, в тайнике было спрятано шлиховое золото стоимостью примерно 24 млн рублей. Задержанный объяснил, что мелкими партиями забирал золото себе и прятал его в лесу. В сентябре 2020 года он уволился, после чего собрал украденный металл и оставил его в заброшенном доме. В 2023 году житель Иркутской области купил тур на Чукотку и забрал награбленное.