Мужчина пытался провезти почти пять килограммов золота в ручке чемодана Baza: на Чукотке мужчина попытался провезти около 5 кг золота в ручке чемодана

Фото: Владимир Зинин/ТАСС

В аэропорту города Анадыря задержали жителя Иркутской области, который пытался провезти около 5 кг похищенного золота в ручке чемодана, сообщает Telegram-канал Baza. Согласно проведенной экспертизе, в тайнике было спрятано шлиховое золото стоимостью примерно 24 млн рублей.

Работники службы безопасности аэропорта города Анадыря обратили внимание на подозрительный чемодан, который принадлежал 39-летнему жителю Иркутской области. При помощи ручного металлодетектора они установили, что в ручке чемодана находится рассыпчатая порода желтого цвета. Мужчина признался, что там спрятано золото.

Позднее житель Иркутской области пояснил, что летом в 2019 и 2020 годах работал обогатителем в местной старательской артели, которая занималась добычей шлихового золота. Драгметалл добывался на реке Майне открытым способом. В обязанности мужчины входило налаживание оборудования и снятие золота.

Задержанный объяснил, что мелкими партиями забирал золото себе и прятал его в лесу. В сентябре 2020 года он уволился, после чего собрал украденный металл и оставил его в заброшенном доме. В 2023 году житель Иркутской области купил тур на Чукотку и забрал награбленное.

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