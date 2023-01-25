Пассажирке Домодедово грозит срок из-за бриллиантовых крестов Таможенники аэропорта Домодедово обнаружили у пассажирки бриллиантовые кресты на 13 млн рублей

Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Сотрудники таможенной службы аэропорта Домодедово обнаружили в ручной клади пассажирки 18 инкрустированных бриллиантами нательных крестов на сумму в 13 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы. Драгоценности бренда Graff, выполненные из белого золота 750 пробы, пыталась провезти через зеленый коридор гражданка Румынии, следовавшая рейсом Дубай — Москва.

Таможенники в Домодедово обнаружили 18 инкрустированных бриллиантами нательных крестов в ручной клади пассажирки, прибывшей из Дубая. <...> Их общая стоимость оценивается в 13 млн рублей, — говорится в сообщении.

В ФТС объяснили, что женщина была обязана задекларировать провоз драгоценностей и уплатить таможенные платежи на 4 млн рублей, однако ввиду невыполнения законов она теперь подозревается в контрабанде стратегических товаров и уклонении от уплаты таможенных платежей.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что пятеро российских моряков были арестованы в Египте за перевозку контейнеров с трамадолом — сильным болеутоляющим, опиодным синтетическим анальгетиком. Члены экипажа заявили, что не знали о содержимом контейнеров, поскольку они были опломбированы.