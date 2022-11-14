Baza: пятерых российских моряков арестовали в Египте за перевозку опиоидов Baza: пятерых российских моряков арестовали в Египте за перевозку болеутоляющего

Фото: shutterstock

Пятеро российских моряков были арестованы в Египте за перевозку контейнеров с трамадолом — сильным болеутоляющим, опиодным синтетическим анальгетиком, сообщает Telegram-канал Baza. Члены экипажа утверждают, что не знали о содержимом контейнеров, поскольку они были опломбированы.

Baza отмечает, что турецкое судно Soya с российско-болгарским экипажем разгружалось в Александрии 4 ноября. В нескольких контейнерах египетские таможенники обнаружили большое количество трамадола, запрещенного к ввозу в страну. Среди задержанных оказался капитан судна Сергей Еремизин и еще четыре члена экипажа. Также египетские службы арестовали троих граждан Болгарии.

Через пару дней после задержания морякам удалось передать короткие послания родным через местного адвоката. По его словам, консула к морякам не пускают, при этом у капитана судна диабет и ему требуются лекарства. Родственники членов экипажа обратились в Российский профессиональный союз моряков и МИД, но ответа из ведомства пока нет.

Ранее полиция Дании арестовала экипаж судна Duncan Island, которое следовало из Эквадора в Санкт-Петербург. Членов команды обвинили в контрабанде по меньшей мере 100 кг кокаина. 15 февраля 2020 года с острова Лангеланн к контейнеровозу на лодке отправились трое мужчин — 50-летний россиянин и двое граждан Латвии. Забрав наркотики у экипажа, они вернулись на сушу, после чего были задержаны. По данным полицейских, они должны были доставить кокаин в Копенгаген и в другие города Скандинавии.