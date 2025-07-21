Еще один дрон ВСУ перехватили около Москвы

Еще один дрон ВСУ перехватили около Москвы Собянин: средства ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

Российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, летевший сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Другие подробности он не привел.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он.

Ранее Собинин информировал, что обломки сбитых украинских БПЛА упали в Новой Москве, речь идет о рабочем поселке Киевский в ТиНАО. По его словам, по данному факту принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет.

Тем временем в российских аэропортах продолжаются массовые отмены и задержки рейсов. В частности, в Шереметьево отменены 75 рейсов, перенесены 140. Во Внуково отменены и задержаны 17 рейсов.

В ночь на 21 июля российские силы ПВО уничтожили 74 украинских беспилотника над Россией. По данным Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины пытались атаковать семь российских регионов. Больше всего дронов нейтрализовано над территорией Московского региона — 23 БПЛА. Из них 15 аппаратов летели в сторону Москвы.