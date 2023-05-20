Жителей Москвы и области напугали змеи на детских площадках и грядках

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Жители Москвы и Подмосковья обеспокоены участившимися случаями появления змей на детских площадках и дачных участках, сообщает MSK1.RU. Некоторые из них не представляют опасности для человека, но встречаются и ядовитые.

В столичном регионе водятся ужи, медянки и гадюки. В Москве змеи чаще всего встречаются в парках и у водоемов. В Подмосковье они нередко заползают на садовые участки, прячась в растительности на грядках.

Из этих змей ядовита только гадюка, которую можно отличить по узорному рисунку на спине. По словам специалистов, яд гадюки для взрослого человека не смертелен, если укус змеи не приходится в область лица или шеи, а также если нет аллергии. Они также отметили, что необходимо регулярно убирать высокую траву и мусор, где гадюки могут прятаться, и таким образом затруднить им путь к жилым территориям.

В МЧС пояснили, что для гадюки характерно очаговое распространение, это обусловлено наличием мест для зимовки. В связи с этим можно жить в нескольких километрах от очага и ни разу не встретить змей или, напротив, зайдя в лес обнаружить несколько особей на 100 метров маршрута.

Ранее терапевт Павел Раменский предупредил, что укусы неядовитых змей не такие безвредные, как может показаться на первый взгляд. По его словам, при укусе неядовитого ужа через две кровоточащие ранки в организм может попасть инфекция и вызвать заражение. Он отметил, что в любом случае поврежденный участок необходимо срочно обработать. Собеседник подчеркнул, что лучше пресмыкающихся никогда не трогать, не дразнить и не пытаться рассмотреть, независимо от того, ядовитый это вид или нет.