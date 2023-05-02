«Не трогайте их никогда»: терапевт развеял миф о неядовитых змеях Терапевт Раменский: безвредность неядовитых змей — миф, избегайте их и не дразните

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Обыкновенный уж

Укусы неядовитых змей не такие безвредные, как может показаться на первый взгляд, рассказал NEWS.ru терапевт Павел Раменский. По его словам, при укусе неядовитого ужа через две кровоточащие ранки в организм может попасть инфекция и вызвать заражение. Он отметил, что в любом случае поврежденный участок необходимо срочно обработать. Собеседник подчеркнул, что лучше пресмыкающихся никогда не трогать, не дразнить и не пытаться рассмотреть, независимо от того, ядовитый это вид или нет.

Укусы неядовитых змей не такие безвредные, как может показаться на первый взгляд. При укусе даже неядовитого ужа через две кровоточащие ранки в организм может попасть инфекция и вызвать заражение, что не менее опасно, чем яд. В любом случае поврежденный участок необходимо срочно промыть, обработать антисептиками и принять лекарство от аллергии. Лучше не трогать и не дразнить змей и не пытаться определить, ядовитые они или нет, — рассказал Раменский.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИАМО, что универсальных советов о том, как защитить собаку от укуса змеи в теплое время года нет, но можно проявлять бдительность и внимательно следить за своим питомцем. По его словам, в случае, если такая ситуация все же произошла, необходимо срочно обратиться в ближайшую ветеринарную клинику.