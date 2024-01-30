Экстремалы прыгнули с парашютами с московской крыши и угодили под арест Суд в Москве назначил от пяти до семи суток экстремалам за прыжок с парашютом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Останкинский районный суд города Москвы признал виновным трех мужчин, прыгнувших с парашютами с недостроенного здания в столице. Задержанные проведут за решеткой от пяти до семи суток, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Суд <...> признал троих мужчин, которые совершили прыжки с парашютом с крыши строящегося здания, виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1КоАП РФ (мелкое хулиганство). Им назначено наказание в виде административного ареста на срок от пяти до семи суток, — уведомили в пресс-службе.

О подобном прыжке стало известно после обращения жительницы подмосковной Балашихи. Вечером 27 января она обратилась в полицию и заявила, что видела, как мужчина прыгнул с парашютом с балкона многоэтажного здания на улице Дмитриева. Кадры с места событий вскоре появились в Сети.

Ранее сообщалось, что в Сочи состоялся масштабный фестиваль бейсджампинга, где в заключительный день сразу 20 профессионалов приняли участие в совместном прыжке. Площадкой для трюка стал самый длинный подвесной мост в России, расположенный в Ахштырском ущелье.