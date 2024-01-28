Опубликовано видео прыжка парашютиста с балкона многоэтажки в Балашихе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сети было опубликовано видео прыжка парашютиста с балкона многоэтажного дома в Балашихе. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что правоохранительные органы организовали проверку. Они устанавливают личность мужчины.

По данным МВД, 27 января около 22:20 мск в полицию обратилась местная жительница. По ее словам, мужчина прыгнул с парашютом с балкона многоэтажного дома, расположенного в микрорайоне Алексеевская Роща на улице Дмитриева.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, действиям которого будет дана правовая оценка и принято решение в соответствии с законодательством, — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что экстремал прыгает с балкона одного из верхних этажей дома. Затем раскрывается красный парашют, после чего мужчина плавно спускается на землю.

Юрист Василий Воробьев заявил MSK1.RU, что такой прыжок с парашютом не является правонарушением.

Тут даже мелкое хулиганство не подвяжешь. Не вижу никаких вариантов, за что его можно наказывать в этой ситуации. Это может быть воспринято как угодно, но точно не как правонарушение, — отметил он.

7 октября прошлого года парашютист врезался в толпу зрителей во время авиашоу в бразильском Итаполисе. Три человека пострадали, один погиб.

ЧП произошло во время Итаполисского аэромузыкального фестиваля. Восемь парашютистов выпрыгнули из самолета во время выступления. Один из них не справился с управлением и приземлился в районе, где находились зрители. Парашютист влетел в одного из них. Зритель ударился головой и скончался на месте.