Эксперты ищут место хранения ядерного оружия России в Белоруссии «Коммерсант»: специалисты ищут место хранения ядерного оружия России в Белоруссии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты пытаются найти места размещения хранилища российских тактических ядерных зарядов на территории Белоруссии, пишет «Коммерсант» со ссылкой на программного директора Центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина (США) Джеффри Льюиса. По его словам, пока сложно определить, что искать и началось ли строительство хранилища.

Льюис напомнил, что советское ядерное оружие хранилось на территории Белоруссии до 1996 года, поэтому возможно обновление старого комплекса или строительство нового.

Павел Подвиг, директор проекта «Стратегическое ядерное вооружение России» и старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения, считает, что советские хранилища вряд ли поддерживались в таком состоянии, которое позволило бы их быстро привести в порядок. Он также заметил, что построить новое хранилище за три месяца крайне сложно и такой объект трудно скрыть на этапе сооружения.

Подвиг предполагает, что Россия могла всего лишь послать политический сигнал Западу, а на самом деле пока не спешит с размещением ядерного оружия на территории Белоруссии.

Путин сообщил, что 1 июля Россия закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. По словам главы государства, Москва не передает Минску свое ядерное оружие, а «делает то, что делали США десятилетиями». Он добавил, что на белорусских аэродромах уже расположены 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие.