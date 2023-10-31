Эксперт объяснил специфику предстоящих учений ФСО в Москве Ветеран ФСБ Гончаров: сбитые над Кремлем дроны повлияют на характер учений ФСО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трехдневные учения Федеральной службы охраны будут проходить с учетом специфики, которая появилась в Москве после начала СВО, заявил NEWS.ru президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, тренировки будут затрагивать вопросы обеспечения безопасности первых лиц государства, а также зданий, где они работают.

Тактико-специальные учения ФСО проходят ежегодно. Но столь неприятные нюансы, как дроны в Москве, особенно, над Кремлем, предполагают новую специфику учений. Это неудивительно, поскольку опасность с начала СВО приняла другой оборот по сравнению с той, что была прежде, — уточнил Гончаров.

Федеральная служба охраны РФ анонсировала проведение ежегодных тактико-специальных учений с 1 по 3 ноября. Основные этапы пройдут на территории Дома правительства, комплекса зданий Администрации президента, Совета Федерации и Госдумы в Москве.

ФСО в ходе учений отработает практические вопросы служебной деятельности. Ведомство предупредило москвичей о возможном использовании подразделениями бронетехники. При этом какие-либо ограничения на передвижение граждан вводить не планируется.