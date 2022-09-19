В Москве двое мужчин пытались задушить водителя такси

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое пассажиров, которые ранее были судимы, пытались задушить водителя такси в Москве, чтобы завладеть автомобилем, сообщает ГУ МВД России по столице. Один из них с заднего сиденья накинул веревку на шею таксиста, а тот, который находился на переднем пассажирском сиденье, принялся избивать водителя. Ему удалось вырваться и убежать, сейчас пострадавший находится в медучреждении с множественными ушибами. Подозреваемых задержали по горячим следам.

Двое мужчин, разработав совместный преступный план по завладению автомобилем, заказали такси в 20-м микрорайоне города. Находясь в машине, пассажир с заднего сиденья накинул на шею водителю веревку и стал душить его, а его сообщник, который находился на переднем сиденье, начал избивать потерпевшего. Водителю удалось выбраться из салона и убежать, а злоумышленники скрылись на автомобиле, — говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция в кратчайшие сроки нашла угнанный автомобиль — Hyundai Solaris находился в кювете недалеко от Зеленограда. Вскоре были задержаны и сами подозреваемые. Ими оказались двое приезжих мужчин в возрасте 26 и 42 лет. Их отправили в СИЗО.

Ранее в Санкт-Петербурге 34-летний житель Ленобласти поссорился с 29-летним таксистом из ближнего зарубежья и прострелил ему ногу из травматического пистолета. Стрелявшего мужчину задержали, а пострадавшему оказали помощь в травмпункте — у него травмы носа, бедра и голени.