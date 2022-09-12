В Петербурге мужчина прострелил ногу таксисту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 34-летний житель Ленобласти поссорился с 29-летним таксистом из ближнего зарубежья и прострелил ему ногу из травматического пистолета, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Стрелявшего мужчину задержали, а пострадавшему оказали помощь в травмпункте — у него травмы носа, бедра и голени.

По данным ведомства, инцидент произошел на проспекте Энгельса между жителем Тосненского района, управлявшим автомобилем Hyundai, и водителем грузового такси. Первый обвинил второго в некорректном поведении на дороге, разбил нос и выстрелил в ногу из ИЖ-79-9т. Отмечается, что потерпевший перекрыл своим автомобилем дворовый проезд при разгрузке, чем вызвал недовольство водителя минивэна.

После ссоры россиянин скрылся с места происшествия, но пострадавший запомнил номер его машины и сообщил в полицию. Обидчика таксиста полицейские вскоре задержали и изъяли у него травматический пистолет. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что житель Москвы устроил конфликт с таксистом из-за парковочного места. Он несколько раз выстрелил в водителя, в результате чего тот получил ранение грудной клетки, и ему потребовалась медпомощь.